Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

Після ударів Ізраїлю по південних передмістях Бейрута говорити про продовження переговорів зі США неможливо, заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

"Після "зеленого" світла США на агресію проти Дахії говорити про продовження цього шляху неможливо", – написав Галібаф у соціальній мережі X у неділю.

"Агресія сіоністів (Ізраїлю – ІФ-У) проти Дахії вкотре показала, що у США або немає волі виконувати свої зобов’язання, або немає такої можливості", – сказав Галібаф.

"Гра в "поганого поліцейського і хорошого поліцейського" застаріла. Якщо у вас немає волі і можливості виконувати свої зобов’язання, говорити про продовження шляху неможливо", – наголосив спікер іранського парламенту.

Ізраїль у неділю завдав удару по південному передмістю Бейрута в районі Дахія. "ЦАХАЛ завдав точкового удару по об’єкту інфраструктури "Хезболли" в районі Дахія, Бейрут", – йшлося в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Армії Ізраїлю.

Перед цим "Хезболла" запустила кілька безпілотників на північ Ізраїлю. Ізраїльські військові назвали цю атаку серйозним порушенням режиму припинення вогню.

Тим часом очікувалося, що в неділю можливе підписання угоди про припинення вогню між США та Іраном. Повідомлялося, що до Тегерана вилетіли посередники з Катару.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди Вашингтона з Тегераном заплановано на неділю. "Підписання угоди заплановано на завтра. Відразу ж після підписання Ормузька протока відкриється для всіх", – написав американський президент.