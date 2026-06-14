Інтерфакс-Україна
Політика
16:34 14.06.2026

У ЗМІ оприлюднено нібито остаточні умови щодо мирної угоди Ірану зі США

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У ЗМІ оприлюднено нібито остаточні умови щодо мирної угоди Ірану зі США

Високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters умови остаточного проекту меморандуму про взаєморозуміння зі США, в якому окреслено широкий спектр питань, починаючи від ядерної програми Ірану до відновлення Ормузької протоки та скасування санкцій США щодо нафти, а всеохопна угода має бути укладена протягом 60 днів після схвалення обома сторонами цієї рамкової угоди.

Зокрема, проєкт меморандуму містить умову, що Іран негайно знову відкриє Ормузьку протоку для всіх комерційних суден, а США знімуть свої військово-морські обмеження з іранських портів. Зняття блокади США розпочнеться одразу після підписання меморандуму та буде повністю завершено протягом 30 днів.

Щодо фінансових питань США зобов’язуються утримуватися від запровадження будь-яких нових санкцій проти Ірану до укладення остаточної угоди. Після досягнення остаточної угоди всі санкції США та ООН щодо Ірану будуть скасовані згідно з узгодженим графіком.

Вашингтон також надасть звільнення від санкцій, пов’язаних з нафтою, на певний період, що дозволить Тегерану експортувати нафту та отримувати доступ до відповідних доходів.

США крім того розморозять іранські активи на суму $25 млрд, зокрема шляхом прямих переказів, регіональної фінансової співпраці та кредитних угод.

Вашингтон, у координації з регіональними партнерами, розробить програму реконструкції та розвитку Ірану, яка має бути узгоджена та остаточно узгоджена з Тегераном протягом 60 днів.

У сфері ядерної енергетики, Тегеран, нібито, погоджується, що не прагнутиме розробляти чи отримувати ядерну зброю.

До укладення остаточної угоди Іран збереже свою ядерну програму на поточному рівні, припинивши подальше збагачення урану та будь-яке розширення ядерних об’єктів.

Сполучені Штати дозволять Ірану скоротити свої запаси високозбагаченого урану всередині країни згідно з майбутньою всеохоплюючою угодою.

Ядерна програма Ірану, діяльність зі збагачення та механізми управління його запасами високозбагаченого урану будуть обговорені протягом 60 днів після підписання меморандуму та включені до остаточної угоди.

Теги: #іран #переговори #мир #сша

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