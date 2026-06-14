Інтерфакс-Україна
Політика
14:32 14.06.2026

Уряд обговорює механізми, які мають стати основою державної житлової політики до 2030 року – Кулеба

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Уряд обговорює механізми, які мають стати основою державної житлової політики до 2030 року – Кулеба

Уряд формує комплексну державну політику, яка дозволить людям вирішити проблеми втрати власного житла через війну з РФ, повідомив у неділю віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під час наради з представниками профільних міністерств, народними депутатами, ОВА щодо Національної житлової стратегії для людей, якій втратили житло через війну, обговорювалися конкретні механізми, які мають стати основою державної житлової політики до 2030 року, написав Кулеба у телеграм.

Серед таких механізмів він назвав допомогу на оренду житла; створення муніципального житлового фонду; продовження виплат по житлових ваучерів для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших вразливих категорій; забезпечення житловими сертифікатами сімей, чиє житло було зруйноване; компенсації на відновлення пошкодженого житла; розвиток доступної іпотеки.

"Окремо визначили роль регіонів. Кожна ОВА має сформувати щорічний житловий портфель із проєктами нового будівництва, реконструкції, розвитку муніципального житла та іпотечних програм, виходячи з потреб людей у своїй області. Орієнтир – щороку забезпечувати рішеннями не менше 10% від потреб в регіоні. Такий підхід дозволить перейти від окремих програм підтримки до єдиної системи житлових рішень, яка охоплюватиме понад 550 тисяч українських сімей", – зазначив Кулеба.

Теги: #кулеба_олексій #житло #уряд

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