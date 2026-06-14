Інтерфакс-Україна
Політика
11:33 14.06.2026

Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

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Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує "на змістовні зустрічі з партнерами" і переговори щодо підтримки ППО та далекобійності України.

"Сотні ударів завдає Росія по українських містах і громадах, щодня атакуючи нашу цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Протидії цим ударам має стати більше. Готуємося до зустрічей з партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами", – написав Зеленський у телеграм у неділю.

"Передусім потрібна підтримка ППО та нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію. Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою. І саме завдяки силі, єдності партнерів та тиску на Росію це можна зробити довготривало", – підкреслив президент України.

Теги: #нато #ппо #єс #зеленський #g7

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