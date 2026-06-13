Інтерфакс-Україна
Політика
12:47 13.06.2026

Автори постанов про відкликання Підласи та Климпуш‑Цинцадзе з посад голів комітетів Ради відмовилися від своїх ініціатив

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Автори постанов про відкликання Підласи та Климпуш‑Цинцадзе з посад голів комітетів Ради відмовилися від своїх ініціатив

Автори проєктів постанов про відкликання Роксолани Підласи (фракція "Слуга народу") з посади голови бюджетного комітету та Іванни Климпуш‑Цинцадзе ("Європейська солідарність") з посади євроінтеграційного комітету відмовилися від своїх ініціатив.

"Європейська солідарність" отримала вибачення від керівництва бюджетного комітету і його секретаріату за систематичне порушення регламенту і невчасне запрошення наших депутатів на розгляд законопроєктів і поправок… Ми приймаємо вибачення голови бюджетного комітету пані Підласи і її секретаріату і відкликаємо нашу постанову (№15317 – ІФ-У) про її відставку з поста голови комітету", – написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці у суботу.

За інформацією сайту Верховної Ради, проєкт постанови (№1538) про відставку Климпуш-Цинцадзе з посади голови комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу знято з розгляду, оскільки його автор народний депутат Андрій Мотовиловець ("Слуга народу") відкликав документ.

Теги: #підласа #скасування #климпуш_цинцадзе #відкликання

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