Інтерфакс-Україна
Політика
20:32 12.06.2026

Кошта: ЄС зробив важливий крок вперед – всі країни ЄС погодилися відкрити переговорний кластер з Україною

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Кошта: ЄС зробив важливий крок вперед – всі країни ЄС погодилися відкрити переговорний кластер з Україною
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав "важливим кроком вперед", який зробив Європейський союз, коли всі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою.

"Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основу процесу вступу", – написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Кошта зазначив, що цей кластер охоплює основні цінності та принципи, на яких побудовано ЄС, від "верховенства права до сильних демократичних інституцій".

"Це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів. А також сигнал про те, що пропозиція ЄС щодо миру, стабільності та можливостей не має собі рівних. Розширення – це стратегічний вибір. Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому нашому континенті", – заявив президент Європейської ради.

На його переконання, "у світі, що характеризується зростаючою невизначеністю, більший Європейський Союз відповідає нашим спільним інтересам". "Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС та нашою найкращою інвестицією в наше спільне майбутнє", – наголосив Кошта.

 

Теги: #україна #переговори #єс #членство

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