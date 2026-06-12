18:48 12.06.2026
Вашингтон і Тегеран близькі до укладення меморандуму щодо завершення конфлікту – Аракчі
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Вашингтон і Тегеран як ніколи близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення конфлікту, заявив у п’ятницю голова МЗС Ірану Аббас Аракчі.
"Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння ще ніколи не був таким близьким", – написав Аракчі в соцмережі X.
Він додав, що "всі деталі угоди оголосять, коли настане час".
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння, в якому буде закріплена загальна концепція врегулювання конфлікту.