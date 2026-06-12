В рамках саміту G7 за участю Зеленського відбудеться сесія, присвячена Україні. Питання для обговорення – подальша підтримка та пошук миру

В рамках саміту країн-членів Великої сімки одна із сесій буде присвячена Україні, участь в ній візьме президент України Володимир Зеленський. Питання для обговорення – подальша підтримка України у війни, яку проти неї веде Росія, та пошук мирного врегулювання.

Про це у п’ятницю в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, розповідаючи про порядок денний засідання, участь в якому від Європейського союзу візьмуть президенти Європейської ради Антоніу Кошта та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Саміт G7 пройде з 15 по 17 червня під головуванням Франції у місті Евіан. Сесія, присвячена Україні, запланована на вівторок, 16 червня.

"Ми дуже раді, що відбудеться сесія з президентом Зеленським, зокрема щодо України, адже це – ще один момент (саміту), де координація між лідерами G7 буде важливою", – анонсував він.

Високопосадовий дипломат наголосив, що війна, яку Росія веде проти України, "триває вже довше, ніж Перша світова війна". "Тому метою кожного є досягнення миру. Це має бути сталий, тривалий мир. Це – мета президента Зеленського, яку ми підтримуємо", – зазначив співрозмовник журналістів.

Інший європейський дипломат додав, що обговорення буде сфокусовано на тому, "як продовжувати підтримувати Україну в переході до міцної безпеки та міцного миру в Європі". "І тут, я думаю, європейці можуть, окрім ресурсного аспекту (мається на увазі фінансова та військова підтримка – ІФ-У), що вже відбувається зараз, відігравати важливішу роль. Тож я думаю, що це буде цікава дискусія, щоб побачити, яку роль можуть відіграти європейці, окрім того, що вони роблять зараз, як Сполучені Штати вписуються в цю історію. Тож я думаю, що це буде частина дискусії, яку ми побачимо щодо України", – деталізував співрозмовник журналістів.

Він також висловив переконання, що лідери також обговорять питання мирних переговорів. "Щодо мирних переговорів, я був би дуже здивований, якби це не було частиною обговорення. Після того, як війна вступила в п’ятий рік, природно, що існує великий інтерес до мирних переговорів. Я думаю, що це не через відсутність (бажання – ІФ-У) українців, а через те, що Росія досі не виявила жодного інтересу до реальних переговорів, які дають результати", – пояснив дипломат своє бачення.

Співрозмовник журналістів констатував, що Росія зараз "перебуває в складнішій ситуації, ніж раніше". "Європа, українці, Сполучені Штати – всі відкриті для переговорів, за умови, що вони призведуть до сталого та безпечного миру на тривалий період. Природно, що Європа буде частиною цього (мирних переговорів – ІФ-У), тому що Україна є частиною Європи, і йдеться про європейську архітектуру безпеки", – вважає він.

Високопосадовий європейський дипломат також зазначив, що під час участі ЄС у майбутніх переговорах, Європа "буде говорити, перш за все, про Україну". "І саме Україна має вести переговори. Ми, звичайно, готові продовжувати підтримувати, але питання безпеки нашого континенту вплине на всіх нас. І будуть інтереси, які всі учасники повинні будуть захищати, і це стосується також європейців і Європейського Союзу зокрема. Тому важливо, щоб у нас були засоби, канали для захисту цих інтересів. Я думаю, що лідери обговорюватимуть, безумовно, як просуватися вперед до змістовних мирних переговорів", – деталізував співрозмовник журналістів.

"Нам потрібно зосередитися в цей момент на шляху до припинення війни, і це має пройти через змістовні переговори. Для цього існує процес, але нам потрібно координувати повідомлення, тому що неминуче всім нам потрібно буде спілкуватися через відповідні дипломатичні канали, і що стосується ЄС, то цілком зрозуміло, що у нас є узгоджені повідомлення", – додав інший дипломат.

За його словами, тепер "важливо на рівні G7 разом зі США узгодити підходи, зокрема лідерів". "І це, я думаю, буде однією з важливих дискусій, які ми проведемо під час наступного саміту", – наголосив співрозмовник журналістів.