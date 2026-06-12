Інтерфакс-Україна
Політика
10:28 12.06.2026

Левус склав присягу народного депутата

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Андрій Левус склав присягу народного депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у п’ятницю.

Як повідомлялося, Левус був обраний народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність" (№ 29 у виборчому списку).

Левус був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), обраним від політичної партії "Народний фронт". Безпартійний. До початку парламентської діяльності обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України. Проживає у місті Вишгород Київської області.

Теги: #левус #присяга #нардеп

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