Андрій Левус склав присягу народного депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у п’ятницю.

Як повідомлялося, Левус був обраний народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність" (№ 29 у виборчому списку).

Левус був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), обраним від політичної партії "Народний фронт". Безпартійний. До початку парламентської діяльності обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України. Проживає у місті Вишгород Київської області.