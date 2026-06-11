Пропозиція щодо асоційованого членства України в ЄС має раціональне зерно – голова євроінтеграційного комітету Ради

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/05

Пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" Європейського Союзу має раціональне зерно, яке варто конструктивно використати, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"На мою думку, позиція і пропозиція пана Мерца конструктивна. Так, для нас критично важливо, щоб вона не стала замінником повноцінного членства для України, але разом з тим, в ній є багато позитивних, цікавих, важливих моментів, які б могли допомогти Україні заякоритися в незворотності євроінтеграційного процесу", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що пропозиція Мерца "досить сира, але вона має раціональне зерно, яке потрібно Україні конструктивно використовувати".

За словами Климпуш-Цинцадзе, вона порушувала це питання на зустрічі представників парламентських фракцій з комісаркою Європейського Союзу з питань розширення Мартою Кос на цьому тижні.

"Кос сказала, що також є пропозиції з французької, з литовської сторони. І дійсно в Європейській Раді та комісії, в інституціях Європейського Союзу зараз почалася ґрунтовна розмова стосовно того, якими додатковими поетапними кроками можна було б допомогти Україні та іншим кандидатам – Молдові, країнам Західних Балкан – просуватися більш впевнено в процесі євроінтеграції й отримувати на цьому шляху якісь бонуси у вигляді безпосередньої участі в тих чи інших подіях Європейського Союзу, тих чи інших доступів до ринків Європейського Союзу", – зазначила голова комітету.

На думку народної депутатки, саме на цьому ґрунті слід будувати дискусію і розмову з Європейським Союзом, "а не бити кулаком у двері ЄС, вимагаючи якоїсь дати вступу".

"Я вважаю, що до кінця 2027 року, на жаль, ми не будемо спроможні претендувати на повноцінне членство. До речі, Кос теж про це сказала… ", – підкреслила вона.

Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності раціонально й реалістично оцінювати поступ України до Європейського Союзу, усвідомлювати завдання, що стоять попереду, та бути справді готовими до вступу – не формально, а змістовно, щоб не опинитися в "напівфабрикатному" стані й не втратити можливості, які відкриває повноправне членство в ЄС.

За її словами, також важливо не стати заручниками незавершених внутрішніх перетворень в Європейському Союзі, щоб коли Україна буде готова до вступу до ЄС, партнери не сказали, що ще мають незавершену роботу.

Народна депутатка нагадала, що перший переговорний кластер -"Основи процесу вступу в ЄС" для України відкривається у понеділок, 15 червня.

"На переконання пані єврокомісарки, відкриття всіх інших кластерів відбудеться вже до кінця літа. Єврокомісія працює над тим, щоби дійсно всі інші кластери для країн-кандидатів були відкриті вже на початку головування Ірландії. Ми дуже на це розраховуємо", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, головування Ірландії в Європейському Союзі розпочнеться 1 липня.