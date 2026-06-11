ЦВК зареєструвала Левуса народним депутатом

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом України.

"Комісія розглянула заяву і необхідні документи Андрія Левуса та зареєструвала його народним депутатом України", – повідомила ЦВК у Фейсбуці у четвер.

Левус був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність" (№ 29 у виборчому списку).

Депутатські повноваження Левус набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

Як повідомлялося, Левус був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), обраним від політичної партії "Народний фронт". Безпартійний. До початку парламентської діяльності обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України.

Проживає у місті Вишгород Київської області.