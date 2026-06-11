Інтерфакс-Україна
Політика
16:54 11.06.2026

ЦВК зареєструвала Левуса народним депутатом

1 хв читати

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом України.

"Комісія розглянула заяву і необхідні документи Андрія Левуса та зареєструвала його народним депутатом України", – повідомила ЦВК у Фейсбуці у четвер.

Левус був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність" (№ 29 у виборчому списку).

Депутатські повноваження Левус набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

Як повідомлялося, Левус був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), обраним від політичної партії "Народний фронт". Безпартійний. До початку парламентської діяльності обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України.

Проживає у місті Вишгород Київської області.

Теги: #депутат #цвк #левус #реєстрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 08.06.2026
Партія Пашиняна набрала 49,81% голосів, до парламенту пройдуть три опозиційні сили – попередні дані ЦВК

Партія Пашиняна набрала 49,81% голосів, до парламенту пройдуть три опозиційні сили – попередні дані ЦВК

11:14 03.06.2026
На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

19:51 01.06.2026
ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

19:07 29.05.2026
Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

18:12 28.05.2026
Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

12:27 28.05.2026
СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

17:35 26.05.2026
ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

09:49 26.05.2026
Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

16:36 23.05.2026
Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

11:14 18.05.2026
Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

ВАЖЛИВЕ

Качка: є очікування, що в межах наступного місяця можемо відкрити всі переговорні кластери з ЄС

Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

Фон дер Ляєн: пропонується повністю заборонити послуги з криптоактивами в третіх країнах, у список додано нові росбанки

ОСТАННЄ

Безвіз довів, що Україна здатна досягати великих цілей, – Порошенко про перспективу членства в ЄС

Рада підтримала переговорний процес про набуття Україною членства в ЄС

Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

Безвіз став доказом здатності України до реформ і руху до ЄС - Порошенко

Стубб відмовився виступати в ролі посередника у переговорах між ЄС та Росією

МЗС України: Вважаємо неприпустимим використання походження польського заступника міністра науки Шептицького як приводу для випадів у його бік

Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

Результати виборів у Вірменії відкривають Україні шлях до розширення впливу в регіоні – голова комітету Ради

Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА