Безвіз довів, що Україна здатна досягати великих цілей, – Порошенко про перспективу членства в ЄС

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/12

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України (2014-19) Петро Порошенко заявляє про необхідність консолідації зусиль для отримання членства в Європейському союзі, провівши паралелі з отриманням безвізового режиму для громадян України з країнами ЄС у 2017 році.

"Дев’ять років тому Україна отримала безвіз із Європейським Союзом. Я добре пам’ятаю, чого це коштувало: роки перемовин, сотні виконаних зобов’язань, десятки ухвалених законів… Цей самий безвіз став порятунком для мільйонів людей. Коли прийшла велика війна, то жінки і діти переходили кордон без віз та черг. У найстрашніші дні Європа була відчинена. Так, небо над Україною зараз закрите. Дорога з Києва за кордон – це вже не кілька годин, а майже доба: потяг, автобус, черги. Але безвіз залишився. Це ті двері, які не зачинилися", – написав Порошенко у Facebook.

За словами політика, безвізовий режим з ЄС нагадує про те, що Україна "вміє досягати результату, коли ми об’єднані довкола спільної мети".

"Сьогодні Україна стоїть за крок від реального початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. І я точно кажу, що формула не змінилася. Нам потрібні реформи, які змінюють країну. Інституції, які працюють. Верховенство права, яке захищає громадян. Демократія, яка не згортається навіть під час війни. Безвіз довів, що Україна здатна досягати великих цілей. Тепер маємо довести, що Україна здатна пройти весь шлях – до повноправного членства в Європейському Союзі", – написав Порошенко.

Як повідомлялося, угода про безвізовий режим України з ЄС була підписана 17 травня 2017 року у Страсбурзі за участі на той час президента України Петра Порошенка та голови Європейського парламенту Антоніо Таяні. 22 травня того ж року рішення було опубліковане, а 11 червня офіційно вступило в силу.

В грудні 2025 року у спільній заяві комісара з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи йшлося, що Україна має вжити низку заходів з реалізації антикорупційної політики та політики верховенства права в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступного 2026 року, зокрема, ухвалити комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства.

Крім того, передбачалося, що Україна сприяти посиленню незалежності НАБУ і САП та захисту їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу шляхом чіткого розмежування слідчих повноважень між органами досудового розслідування та встановлення чітких правил щодо запобігання та врегулювання конфліктів юрисдикції у кримінальному провадженні, а також сприяти розширенню юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику на основі наявної незалежної оцінки.

В кінці квітня 2026 року віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляв, що робота над всіма рекомендаціями так званого комюніке "Качки-Кос" триває і немає жодних зривів термінів.

11 травня Кос закликала держави-члени "якомога швидше" офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС, а на початку червня вона приїхала з візитом в Україну. 15 червня очікується відкриття першого кластеру "Основи. Верховенство права".