Рада підтримала переговорний процес про набуття Україною членства в ЄС

Верховна Рада підтримала переговорний процес про набуття Україною членства в Європейському Союзі.

За відповідний проєкт постанови (№ 15297) проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Постанова рекомендує комітетам Верховної Ради при поданні пропозицій до плану законопроєктної роботи враховувати завдання і заходи Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), затвердженої Кабінетом міністрів.

Документ рекомендує Кабміну забезпечити спільно з парламентськими комітетами узгоджене опрацювання законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Верховна Рада радить уряду в разі проведення з інституціями ЄС консультацій щодо змісту законопроєктів, що готуються для внесення на реєстрацію до парламенту, а також внесених на його розгляд, інформувати про результати таких консультацій народних депутатів.

Згідно з постановою уряд має щоквартально подавати до Верховної Ради звіт про стан виконання Національної програми, а також погоджувати з уповноваженим представником Верховної Ради проєкти актів Кабміну про внесення змін до Національної програми, її складових частин.

Кабміну також рекомендовано щокварталу подавати до парламенту звіт про поточний стан переговорів про набуття Україною членства в Європейському Союзі та забезпечити невідкладне інформування Верховної Ради про рішення, прийняті щодо України органами Європейського Союзу, а також про окремі позиції держав – членів ЄС.

Як повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, представлятиме Верховну Раду 15 червня на церемонії відкриття першого кластеру "Основи" у переговорному процесі щодо вступу України до Європейського Союзу перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.