Інтерфакс-Україна
Політика
10:03 11.06.2026

Безвіз став доказом здатності України до реформ і руху до ЄС - Порошенко

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Безвіз став доказом здатності України до реформ і руху до ЄС - Порошенко

 Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зазначив, що дев’ять років безвізового режиму з ЄС підтвердили здатність України досягати стратегічних цілей завдяки реформам та єдності.

Політик підкреслив, що запровадженню безвізу передували роки перемовин, виконання зобов’язань і ухвалення необхідних законів, написав він на сторінці у Facebook і нагадав, що до 2017 року поїздки до Європи вимагали великих пакетів документів і не гарантували отримання візи.

За його словами, реформи, діалог із партнерами та створення антикорупційних інституцій дали змогу змінити ситуацію, а прихід лоукостів зробив подорожі доступнішими.

Порошенко зазначив, що під час повномасштабної війни безвіз став порятунком для мільйонів українців, які могли перетинати кордон без додаткових процедур.

Лідер "Європейської солідарності" вважає, що Україна стоїть за крок від початку переговорів про вступ до ЄС, і формула успіху залишається незмінною: реформи, ефективні інституції, верховенство права та стійка демократія.

"Безвіз довів, що Україна здатна досягати великих цілей. Тепер маємо пройти шлях до повноправного членства в ЄС", – резюмував Порошенко.

 

Теги: #безвіз #євроінтеграція #порошенко

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