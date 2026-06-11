Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Європейські країни мають намір на майбутньому саміті G7 у Франції домагатися підтримки президентом США Дональдом Трампом ініціативи з організації переговорів між Росією і Україною, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з Трампом на саміті у Франції наступного тижня, щоб заручитися його підтримкою щодо планів з просування нових мирних переговорів між Росією та Україною", – пише агентство.

За словами джерел, Велика Британія, Франція і Німеччина вважають, що нинішні умови створюють нові можливості для переговорів.

Згідно з інформацією Bloomberg, лідери цих країн "хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню на нинішній лінії фронту як на відправну точку для переговорів, а також на надійні гарантії безпеки для України, включно з розміщенням багатонаціональних сил".

Влада ФРН, Британії та Франції не коментує цієї інформації.