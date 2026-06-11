Стубб відмовився виступати в ролі посередника у переговорах між ЄС та Росією

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить себе в ролі переговірника з Росією, і вважає, що найкраще представляти Європу на переговорах все ж таки може група E3, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія, повідомляє MTV Uutiset.

Про це він заявив у відповідь на пропозицію голови Комітету з питань закордонних справ України Олександра Мережко зробити Стубба представником Європи на переговорах про перемир’я, назвавши його чудовим дипломатом і наголосивши, що фінський президент "вміє вести переговори та стратегічно спілкуватися з президентом США".

"Особисто я не бачу себе представником у цій справі. На мою думку, важливо, щоб цим керували великі гравці, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія", – відповів Стубб під час державного візиту президента Кенії.

Однак, за його словами, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть успішно сприяти переговорам, залишаючись на другому плані.

Стубб також наголосив, що зараз необхідно налагодити діалог з Володимиром Путіним.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли Україна займає сильні позиції як у військовому, так і в політичному та економічному плані. Тому, на мою думку, Європі давно час зв’язатися з керівництвом Росії, а точніше – з президентом Путіним, і провести дипломатичні переговори", – сказав він.