МЗС України: Вважаємо неприпустимим використання походження польського заступника міністра науки Шептицького як приводу для випадів у його бік

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Україна вважає неприпустимим використання українського походження заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького як приводу для нападок на нього та закликало польських політиків утримуватися від дій, що суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"З неприємністю спостерігаємо за ситуацією довкола заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького, який зазнає огульної критики за свої висловлювання. Крім того, вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як приводу для випадів у його бік", – зазначив речник у коментарі журналістам.

У МЗС подякували польським колегам, зокрема, маршалку Сенату Польщі Влодзімежу Чажастому та віцепрем'єр-міністру – міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, за їхню підтримку та захист права на власну позицію.

"Закликаємо польських політиків утримуватися від дій, які суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини та громадянина", – наголосив Тихий.

Раніше польські видання RFM24 і Onet повідомили, що заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький (правнук брата митрополита Андрея Шептицького) зазнав критики через заяву, в якій порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.