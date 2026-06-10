Інтерфакс-Україна
Політика
17:10 10.06.2026

Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

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Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив ксенофобські висловлювання польських політиків, зокрема, Роберта Бонкевича (Robert Bąkiewicz).

"Такі слова, як: "Я дивуюся, як це можливо, що людина українського походження є заступником міністра в польському уряді", або слова політичного ватажка Бонкевича, що тих, хто має іншу думку, ніж він, слід спалити напалмом з польської землі. Я також пам’ятаю слова про євреїв та німців. Це складає єдине, тривожне ціле", – цитується промова Туска у польському Сеймі у повідомленні Канцелярії прем’єра у соцмережі Х.

Прем’єр заявив, що такі слова він лідерів опозиції "будуть підбурювати до поширення ксенофобії та ненависті".

"Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми чуємо – не з вуст політичних хуліганів, а політичних лідерів опозиції. Такі слова будуть підбурювати до поширення ксенофобії та ненависті", – акцентував Туск.

Теги: #польща #україна #ксенофобія #туск

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