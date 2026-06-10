Результати виборів у Вірменії відкривають Україні шлях до розширення впливу в регіоні – голова комітету Ради

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Результати виборів до парламенту Вірменії відкривають Україні можливість розширити свій вплив у кавказькому регіоні, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Я вважаю, що для нас це шанс посилити наші зв’язки з Вірменією. Це також можливість поширити свій вплив у цьому регіоні, адже від результатів війни на наших теренах залежатиме й здатність утримати демократичну тенденцію у Вірменії", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За її словами, посилення зв’язків між країнами варто розпочати з призначення посла України у Вірменії.

"У нас понад чотири роки там тільки тимчасовий повірений. Я закликаю і Міністерство закордонних справ України, і президента України звернути на це увагу і не відкладаючи в довгий ящик, через підвищення рівня дипломатичного представництва України у Вірменії максимально підживити наші контакти", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що результати парламентських виборів у Вірменії свідчать про серйозне зрушення на Кавказі серед країн, важливих для України.

"І Азербайджан, і Вірменія, і Грузія – всі важливі для нас, але не всі зараз поділяють ті цінності, за які ми боремося. Тому критично важливо, що Вірменія, яка понад 30 років перебувала у жорсткій російській орбіті, намагається з неї вийти та задекларувати інший шлях розвитку разом із цивілізованим світом, демократичними державами, спрямовуючи свої зусилля на зближення з європейською спільнотою", – наголосила голова комітету.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Вірменії партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримала 49,81% голосів. Партія "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна набрала 23,29%, блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна – 9,94%, а партія Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" – 4%. Прохідний бар’єр для партій становить 4%, для блоків – 8%. У сумі опозиція отримала 37,23% голосів.

Надзвичайного і повноважного посла України у Вірменії немає з жовтня 2021 року. З листопада 2023 року українське посольство у Вірменії очолює тимчасовий повірений Валерій Лобач.