Інтерфакс-Україна
Політика
16:42 10.06.2026

Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

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Сікорський очікує, що Україна "виправить помилку" з присвоєнням підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА
Фото: Марцін Манєвський / Міністерство закордонних справ Республіки Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння одній із військових частин імені Героїв УПА, назвав його "помилкою".

"Прошу керуватися заявою голови Ради міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – заявив Сікорський, передає TVP.

Разом з тим він назвав "скандальною" заяву віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) та кандидата від цієї партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека про підрахунок українців у польській державній адміністрації.

"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це спроба воскресити привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.

Як повідомлялось, наприкінці травня президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польського та українського президентів із закликом до деескалації напруги, наголосивши, що основна відповідальність за вирішення кризи лежить на українській стороні.

"Я звернувся до обох президентів із закликом знайти кращий спосіб деескалації цих емоцій, ніж обмін ударами. Чесно кажучи, я звернувся більше до української сторони, щоб вона вжила необхідних ініціатив і продемонструвала як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. Я не маю щодо цього жодних сумнівів. І роль президентів у такій ситуації полягає в тому, щоб знайти хороше рішення, не ідеальне, бо такого не буде", – заявив Туск.

Теги: #сікорський #польша #туск #упа #зеленський

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