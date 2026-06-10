Інтерфакс-Україна
Політика
16:24 10.06.2026

МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал

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МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал
Фото: МЗС України

Україна працює над можливою зустріччю між президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, не анонсуючи конкретної дати та місця контактів лідерів.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що ця зустріч відбудеться найближчим часом. Я не буду розкривати місце проведення чи точний час. Я лише підтверджу, що ми працюємо над цим і маємо певні позитивні сигнали, що ця зустріч може відбутися найближчим часом", – зазначив Тихий.

За його словами, порядок денний буде "досить очевидним". У МЗС підкреслили , що Україна хоче нормалізувати двосторонні відносини.

"Ми вже побачили певний позитивний прогрес у найчутливіших питаннях, таких як питання нацменшин. Нам вдалося розблокувати дуже значущий діалог", – додав речник.

Окремо він наголосив, що Міністерство закордонних справ, особисто міністр Андрій Сибіга, зараз дуже активно працює над тим, щоб повернути обмежувальні заходи стосовно деяких осіб, російських громадян, яких уряд екс-прем’єра Віктора Орбана вилучив зі списків санкцій.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за три тижні вдалося досягти всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, чого його попередник Віктор Орбан не міг досягти за 10 років. За його словами, Україна погодилася відновити систему шкіл для нацменшин, а також розширити використання угорської мови в освіті.

4 червня міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового. За його словами, Україна забезпечує функціонування шкіл, фінансує школи з угорською, румунською, польською, словацькою, болгарською мовами навчання, видає підручники, і буде ці можливості зберігати і розширювати.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка також заявив, що домовленості з Угорщиною не передбачають принципово нових речей, а виконання вже ухваленого Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України з незначними змінами.

За словами Качки, освітні питання можуть бути унормовані Україною уже в 2026 році, все інше уже в 2027 році.

Мадяр заявляв про готовність зустрітися з Зеленським, якщо буде досягнуто згоди щодо питання основних прав угорської меншини.

Теги: #угорщина #мадяр_петер #зустріч #зеленський #мзс

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