Інтерфакс-Україна
Політика
16:07 10.06.2026

Україна станом на зараз не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії – речник МЗС

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Україна станом на зараз не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії – речник МЗС

Україна станом на зараз не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії, співпраця відбувається на комерційній основі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Україна станом на зараз не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона є взаємовигідною. Ми розраховуємо, що ця співпраця триватиме", – заявив речник.

Він додав, що оборонна-промислова співпраця між Болгарією та Україною посилює обидві країни. Тихий подякував Болгарії, що такі проєкти є можливими.

"Ця взаємовигідна співпраця допомагає нам швидше досягати миру", – зазначили у МЗС.

Як повідомлялось, новий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, заявив, що Болгарія не планує надавати українській армії більше зброї.

Теги: #допомога #болгарія #мзс

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