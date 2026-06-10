МЗС про візит Абрамовича: Зеленський використовує навіть найменшу можливість наблизити мир

Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи зустріч президента Володимира Зеленського з російським олігархом, колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, наголосив, що український лідер використовує будь-яку можливість наблизити мир.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича: я нічим цікавим не здивую… Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно", – зазначив Тихий.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "все відверто розповів".

"Можна лише додати, що президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість наблизити мир. Оце правильна оцінка цього контакту", – заявив Тихий.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський бізнесмен Роман Абрамович відвідував Київ та заявляв про намір передати його повідомлення Володимиру Путіну.

Зеленський додав, що візит Абрамовича не був секретним, а його метою було з’ясування позиції України щодо можливих мирних переговорів.

"Але він (Абрамович – ІФ-У) сказав, що це має бути тихо, без будь-якої публічності. Я сказав: це ваш вибір – для нас це не має значення", – наголосив Зеленський в інтерв’ю Sky News.