Речник МЗС закликав не політизувати питання логістики президента України

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заперечив політичний вимір у логістиці президента України Володимира Зеленського і вважає прив’язку до неї штучною.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я бачив цю прив’язку. Мені здається, що вона штучна. Логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики", – зазначив Тихий.

Він закликав не привертати особливу увагу до питання логістики з безпекових питань.

"Не варто, якщо чесно. Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати", – зазначив дипломат.

Як повідомлялось з посиланням на дані ресурсу FlightAware, президент Зеленський 7 червня полетів з візитом до Великої Британії через Кишинів, а не польський аеропорт у Жешуві, яким він користувався раніше. У соцмережах пов’язували зміну в логістиці президента з напруженням відносин між Україною і Польщею.