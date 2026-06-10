Інтерфакс-Україна
Політика
15:44 10.06.2026

Речник МЗС закликав не політизувати питання логістики президента України

1 хв читати
Речник МЗС закликав не політизувати питання логістики президента України
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заперечив політичний вимір у логістиці президента України Володимира Зеленського і вважає прив’язку до неї штучною.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я бачив цю прив’язку. Мені здається, що вона штучна. Логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики", – зазначив Тихий.

Він закликав не привертати особливу увагу до питання логістики з безпекових питань.

"Не варто, якщо чесно. Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати", – зазначив дипломат.

Як повідомлялось з посиланням на дані ресурсу FlightAware, президент Зеленський 7 червня полетів з візитом до Великої Британії через Кишинів, а не польський аеропорт у Жешуві, яким він користувався раніше. У соцмережах пов’язували зміну в логістиці президента з напруженням відносин між Україною і Польщею.

Теги: #логістика #тихий #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 08.06.2026
Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

22:30 07.06.2026
Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

00:03 07.06.2026
Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

21:29 05.06.2026
Економічний форум в РФ не мав би значення, якби не українські дрони над Петербургом і не лист Зеленського – Яценюк

Економічний форум в РФ не мав би значення, якби не українські дрони над Петербургом і не лист Зеленського – Яценюк

20:37 05.06.2026
Зеленський: З початку року повернули 1429 українців з РФ, готуємо наступні етапи

Зеленський: З початку року повернули 1429 українців з РФ, готуємо наступні етапи

14:26 31.05.2026
Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

13:14 27.05.2026
МЗС України про конфіскацію Росією майна на окупованих територіях: Розграбоване доведеться повернути

МЗС України про конфіскацію Росією майна на окупованих територіях: Розграбоване доведеться повернути

19:00 19.05.2026
Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

18:39 18.05.2026
"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

17:22 25.04.2026
Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

ВАЖЛИВЕ

Качка: є очікування, що в межах наступного місяця можемо відкрити всі переговорні кластери з ЄС

Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

Фон дер Ляєн: пропонується повністю заборонити послуги з криптоактивами в третіх країнах, у список додано нові росбанки

ОСТАННЄ

МЗС про саміт НАТО у Туреччині: сподіваємось на сильні сигнали, насамперед по ППО

Качка: є очікування, що в межах наступного місяця можемо відкрити всі переговорні кластери з ЄС

Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

Трамп: Іран занадто довго обговорює угоду зі США, їм доведеться заплатити за це

КМІС: Рейтинг довіри серед публічних осіб в Україні очолив Залужний із 73%

КМІС: Рейтинг довіри серед публічних осіб в Україні очолив Залужний із 73%

Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

Польща має брати участь у переговорах щодо України – Туск

Прем'єр Естонії про переговори: Європа може підтримувати, але не бути посередником

Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА