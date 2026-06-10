Інтерфакс-Україна
Політика
15:35 10.06.2026

МЗС про саміт НАТО у Туреччині: сподіваємось на сильні сигнали, насамперед по ППО

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МЗС про саміт НАТО у Туреччині: сподіваємось на сильні сигнали, насамперед по ППО

Участь України у саміті НАТО в Анкарі буде потужним політичним сигналом і матиме суттєві практичні результати, Київ розраховує на оголошення рішень щодо протиповітряної оборони, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми переконані, що участь України у саміті НАТО в Анкарі буде потужним політичним сигналом і матиме суттєві практичні результати. Очікуємо, що союзники по НАТО продемонструють єдність і рішучість в питанні надання військової допомоги Україні, і йдеться насамперед про засоби протиповітряної оборони", – заявив речник.

Також у МЗС сподіваються, що на саміті НАТО лідери підтвердять, що допомога Україні буде довгостроковою, стратегічною та продовжуватиме зростати.

"Важливо, що саміт відбувається саме в Анкарі. Туреччина є особливим союзником НАТО. Країною, в якій одна з найпотужніших армій, одна з найпотужніших оборонних індустрій. Країна, яка є, по суті, гарантом безпеки миру в Чорноморському регіоні", – сказавТихий.

Речник відзначив зокрема і дипломатичні зусилля Туреччини, і особисто роль президента Реджепа Таїпа Ердогана .

За словами Тихого, Туреччина – "це одна з найкращих точок, де може відбуватися саміт НАТО".

"Це дуже важливо, що в Анкарі зберуться всі лідери, і ми сподіваємось на сильні сигнали. Насамперед, те, що стосується ППО", – сказав він.

Тихий наголосив, що в роботі зараз перебувають низка рішень щодо додаткових засобів ППО, які можуть бути залучені.

"Нам здається, що саміт в Анкарі – це прекрасний час для того, щоб якісь з цих рішень оприлюднити. Хочемо досягнути їх раніше, але саміт – прекрасна нагода оголосити великі хороші рішення про ППО", – заявив він.

Теги: #нато #ппо #туреччина #мзс

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