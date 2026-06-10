Качка: є очікування, що в межах наступного місяця можемо відкрити всі переговорні кластери з ЄС

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Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка допускає відкриття впродовж наступного місяця всіх переговорних кластерів про вступ України до Європейського Союзу.

"У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги", – сказав Качка на Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в середу.

Він зазначив, що відкриття кластерів стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з ЄС.

Як повідомлялося, 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для відкриття кластерів щодо перемовин про вступ до ЄС, і важливо щоб був прогрес щодо їхнього відкриття.

У свою чергу комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос повідомила, що Міжурядова конференція щодо відкриття першого кластера "Основи" для України відбудеться у Люксембурзі 15 червня 2026 року.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відкриття першого переговорного кластеру про членство України в ЄС відкриє наступний етап процесу вступу – офіційний початок переговорів.