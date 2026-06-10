Інтерфакс-Україна
Політика
15:10 10.06.2026

Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

3 хв читати
Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС
Фото: МЗС України

Україна готова і надалі надавати дозволи на проведення пошуково-ексгумаційнмх робіт для Польщі і виступає за те, щоб "історичними дебатами" займалися історики, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо Польщу як першого стратегічного союзника, друга. Країна, яка прийшла нам на допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Країна, яка відкрила свої домівки для українців. Країна, яка відіграла лідерську роль у підтримці України з 2022 року. Зокрема, забезпечення логістики, постачання зброї і решта речей. Ми дуже хочемо, щоб так було і надалі", – заявив Тихий.

Він визнав, що зараз є загострення в контексті історичних дебатів. Водночас Тихий відзначив , що за попередні півтора року була зроблена колосальна робота для того, щоб знайти порозуміння навіть з найскладніших питань історичного минулого.

Зокрема, наприкінці 2024 року відбулося ціла низка пошуково-ексгуманійних робіт.

"І просто зараз, коли ми говоримо, відбувається чергова робота пошукова в Гуті-Пеняцькій у Львівській області в будь-якому випадку. Цей процес, навіть на тлі цих публічних дуже загострених дискусій, цей процес триває. Більше того, я можу сказати, що з українського боку є готовність і надалі надавати дозволити і працювати", – наголосив Тихий.

За його словами, це відображає загальний підхід України до історичного виміру: мають працювати історики з архівами та документами.

"Історичний вимір не для політики. Ми дуже хотіли, щоб він і залишався там, в площині істориків", – підкреслив Тихий.

У МЗС додали, що "нам прикро, що ми бачимо це загострення".

Тихий переконаний, що це викликає радість лише в Москві .

"І наш загальний заклик до Польщі, до наших союзників і друзів: давайте в минулому шукати приводи для об’єднання за можливості. І шукати підстави для спільної боротьби проти нашого спільного ворога зараз, який хоче знищити і Україну, і Польщу. І так завжди бувало в минулому, завжди коли ми були об’єднані: ніхто не міг забрати нашу свободу, нашу безпеку", – заявив речник.

Він додав, що в минулому можна різне. "Якщо шукаємо приводи для роз’єднання, то, повірте, ми їх знайдемо. Якщо шукаємо приводи для об’єднання та протистояння спільному ворогу, то ми їх теж знайдемо. Ми хотіли би концентруватися на другій частині", – закликав Тихий.

Як повідомлялось, наприкінці травня президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польського та українського президентів із закликом до деескалації напруги, наголосивши, що основна відповідальність за вирішення кризи лежить на українській стороні.

"Я звернувся до обох президентів із закликом знайти кращий спосіб деескалації цих емоцій, ніж обмін ударами. Чесно кажучи, я звернувся більше до української сторони, щоб вона вжила необхідних ініціатив і продемонструвала як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. Я не маю щодо цього жодних сумнівів. І роль президентів у такій ситуації полягає в тому, щоб знайти хороше рішення, не ідеальне, бо такого не буде", – заявив Туск.

Теги: #україна #історія #туск #польща #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 10.06.2026
На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

12:57 10.06.2026
Мер польського міста Кельце: Вінниця не отримає польські автобуси через скандал

Мер польського міста Кельце: Вінниця не отримає польські автобуси через скандал

11:52 10.06.2026
Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

05:48 10.06.2026
У Харкові вже четверо постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже четверо постраждалих – Синєгубов

05:34 10.06.2026
Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

22:50 09.06.2026
ДСНС: семеро людей, серед них двоє дітей, травмовані внаслідок атаки БпЛА по житловому будинку у Вільнянську

ДСНС: семеро людей, серед них двоє дітей, травмовані внаслідок атаки БпЛА по житловому будинку у Вільнянську

20:43 09.06.2026
Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

19:21 09.06.2026
Польща має брати участь у переговорах щодо України – Туск

Польща має брати участь у переговорах щодо України – Туск

17:42 09.06.2026
Тверда підтримка України буде визначальним пріоритетом головування Ірландії в ЄС – міністр закордонних справ Макенті

Тверда підтримка України буде визначальним пріоритетом головування Ірландії в ЄС – міністр закордонних справ Макенті

15:16 09.06.2026
Фон дер Ляєн: Росія провалила плани щодо України

Фон дер Ляєн: Росія провалила плани щодо України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

Фон дер Ляєн: пропонується повністю заборонити послуги з криптоактивами в третіх країнах, у список додано нові росбанки

У санкційному списку для РФ ще 30 суден тіньового флоту, заборона на обслуговування та інше – фон дер Ляєн

ОСТАННЄ

Трамп: Іран занадто довго обговорює угоду зі США, їм доведеться заплатити за це

КМІС: Рейтинг довіри серед публічних осіб в Україні очолив Залужний із 73%

КМІС: Рейтинг довіри серед публічних осіб в Україні очолив Залужний із 73%

Прем'єр Естонії про переговори: Європа може підтримувати, але не бути посередником

Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

Прем'єрка Данії: наша підтримка України – це не благодійність, це самооборона

Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

Прем'єр Норвегії: ми підтримуємо заклик України до миру, і готові зробити свій внесок у зусилля

Прем'єр-міністр Фінляндії: виживання України – ключовий безпековий інтерес для Європи

Прем'єр Естонії: Росія сподівається, що час на їхньому боці, наше завдання – довести, що це не так

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА