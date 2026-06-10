Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

Фото: МЗС України

Україна готова і надалі надавати дозволи на проведення пошуково-ексгумаційнмх робіт для Польщі і виступає за те, щоб "історичними дебатами" займалися історики, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо Польщу як першого стратегічного союзника, друга. Країна, яка прийшла нам на допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Країна, яка відкрила свої домівки для українців. Країна, яка відіграла лідерську роль у підтримці України з 2022 року. Зокрема, забезпечення логістики, постачання зброї і решта речей. Ми дуже хочемо, щоб так було і надалі", – заявив Тихий.

Він визнав, що зараз є загострення в контексті історичних дебатів. Водночас Тихий відзначив , що за попередні півтора року була зроблена колосальна робота для того, щоб знайти порозуміння навіть з найскладніших питань історичного минулого.

Зокрема, наприкінці 2024 року відбулося ціла низка пошуково-ексгуманійних робіт.

"І просто зараз, коли ми говоримо, відбувається чергова робота пошукова в Гуті-Пеняцькій у Львівській області в будь-якому випадку. Цей процес, навіть на тлі цих публічних дуже загострених дискусій, цей процес триває. Більше того, я можу сказати, що з українського боку є готовність і надалі надавати дозволити і працювати", – наголосив Тихий.

За його словами, це відображає загальний підхід України до історичного виміру: мають працювати історики з архівами та документами.

"Історичний вимір не для політики. Ми дуже хотіли, щоб він і залишався там, в площині істориків", – підкреслив Тихий.

У МЗС додали, що "нам прикро, що ми бачимо це загострення".

Тихий переконаний, що це викликає радість лише в Москві .

"І наш загальний заклик до Польщі, до наших союзників і друзів: давайте в минулому шукати приводи для об’єднання за можливості. І шукати підстави для спільної боротьби проти нашого спільного ворога зараз, який хоче знищити і Україну, і Польщу. І так завжди бувало в минулому, завжди коли ми були об’єднані: ніхто не міг забрати нашу свободу, нашу безпеку", – заявив речник.

Він додав, що в минулому можна різне. "Якщо шукаємо приводи для роз’єднання, то, повірте, ми їх знайдемо. Якщо шукаємо приводи для об’єднання та протистояння спільному ворогу, то ми їх теж знайдемо. Ми хотіли би концентруватися на другій частині", – закликав Тихий.

Як повідомлялось, наприкінці травня президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польського та українського президентів із закликом до деескалації напруги, наголосивши, що основна відповідальність за вирішення кризи лежить на українській стороні.

"Я звернувся до обох президентів із закликом знайти кращий спосіб деескалації цих емоцій, ніж обмін ударами. Чесно кажучи, я звернувся більше до української сторони, щоб вона вжила необхідних ініціатив і продемонструвала як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. Я не маю щодо цього жодних сумнівів. І роль президентів у такій ситуації полягає в тому, щоб знайти хороше рішення, не ідеальне, бо такого не буде", – заявив Туск.