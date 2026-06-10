Трамп: Іран занадто довго обговорює угоду зі США, їм доведеться заплатити за це

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Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що іранська влада затягнула переговори про врегулювання кризи зі США, Ірану доведеться зіткнутися з наслідками таких дій.

"У них пішло занадто багато часу на обговорення угоди, яка була б прекрасною для них; тепер їм доведеться заплатити ціну!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас Трамп запевнив, що збройні сили Ірану перебувають у стані розвалу, і що іранські ВМС і ВПС повністю розгромлені. "Вони повністю переможені", – наголосив президент.