КМІС: Рейтинг довіри серед публічних осіб в Україні очолив Залужний із 73%

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Найвищі показники довіри серед публічних осіб в Україні мають діячі оборони: колишній головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ), нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний з рівнем довіри 73%, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді та колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, нині керівник Офісу президента України Кирило Буданов – обидва 70%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7 травня-3 червня 2026 року. Цим разом соціологи запитання ставили в дещо в іншому форматі (порівняно із попереднім опитуванням у квітні) – запитували про довіру 18 різним публічним діячам, один із яких "Зеленський Володимир – президент". Зазначено, що при опитування надавалися підказки-описи діячів.

"Серед же списку діячів зі сфери оборони всі мають позитивний баланс довіри-недовіри. Найкраще респонденти ставляться до Р. Бровді (70% довіряють, 7% не довіряють, а баланс становить +63%), В. Залужного (73% довіряють, 21% не довіряють, баланс – +52%) і до К. Буданова (70% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +48%)", йдеться у повідомленні КМІС за підсумками дослідження на сайті у середу.

Далі йде Бригадний генерал, командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький, якому довіряють 49%, не довіряють – 12%, а баланс, відповідно, становить +38%. При цьому 33% навіть з "підказкою" не знали, хто такий Білецький, тобто у нього є суттєві перспективи за рахунок вищої поінформованості покращити свої показники.

Головнокомандувачу Олександру Сирському довіряють 52%, не довіряють – 36%, баланс становить +16%.

Серед політичних діячів в Україні найвищі показники довіри мають міський голова Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють, баланс +32%), міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють, баланс +29%), президент України Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%) та начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (47% довіряють і 27% не довіряють, баланс +20%)

Причому зазначається, що у випадку Терехова, Федорова і Кіма досить багато хто з опитаних про них не знає (навіть з додатковою інформацією), тобто у цих політиків є потенціал покращення показників за рахунок кращої обізнаності.

Далі за показниками довіри йдуть Олег Ляшко (47% довіряють і 43% не довіряють, баланс +5%) і Сергій Притула (46% довіряють і 44% не довіряють, баланс +2%).

"Усі інші політики і громадсько-політичні діячі зі списку мають негативний баланс, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. Водночас серед них можна виокремити тих, чиї показники (для українських реалій) є відносно високими: В. Кличко, Ю. Свириденко, Д. Разумков, О. Гончаренко. Їх баланс довіри-недовіри від’ємний, він становить від -11% до -23%, але їм не довіряють менше половини опитаних (а у випадку Ю. Свириденко, Д. Разумкова, О. Гончаренка доволі багато не знають їх)", – зазначено у прессрелізі.

Повідомляється, що лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 71% (баланс – -45%). Найнижчі ж показники довіри – Юрію Бойку (6% довіряють і 78% не довіряють, баланс -72%) і Юлії Тимошенко (11% довіряють і 85% не довіряють, баланс -75%).

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький коментуючи результати опитування зазначив високий рівень довіри до військових, насамперед до Залужного і Буданова (які мають вищу довіру навіть ніж В. Зеленський). "Це відображає істотний запит громадськості бачити успішних військових діячів на чолі держави після війни. Утім, ми говоримо про запит зараз, в умовах війни і коли актуалізованою є потреба у лідері-"національному захиснику". Проте якщо війна завершиться на сприятливих для України умовах і якщо буде тривала підготовка до виборів, тоді запит громадському може змінитися", – наголосив Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) серед дорослих. Вибірка – 1015 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.