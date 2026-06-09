Зеленський має продемонструвати добру волю і знайти вихід з кризи навколо підрозділу імені Героїв УПА – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польського та українського президентів із закликом до деескалації напруги, яка склалася у відносинах між країнами після присвоєння одному із підрозділів ЗСУ "імені Героїв УПА", наголосивши, що основна відповідальність за вирішення кризи лежить на українській стороні.

"Я звернувся до обох президентів із закликом знайти кращий спосіб деескалації цих емоцій, ніж обмін ударами. Чесно кажучи, я звернувся більше до української сторони, щоб вона вжила необхідних ініціатив і продемонструвала як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. Я не маю щодо цього жодних сумнівів. І роль президентів у такій ситуації полягає в тому, щоб знайти хороше рішення, не ідеальне, бо такого не буде", – заявив Туск, передає Канцелярія прем'єр-міністра.

Він наголосив, що історія розділяла польський і український народи, і поляки "не викреслять з пам'яті "злочини Української повстанської армії", але додав, що усвідомлює пошук Україною власної ідентичності та героїв. Туск також нагадав, що сам Навроцький в період роботи в Інституті національної пам'яті заявляв, що не Польща має обирати героїв української історії для українців.

"В інтересах Польщі – деескалація цих емоцій, бо в очевидних інтересах Польщі, і я не мушу цього нікому пояснювати – ефективна підтримка України у війні з Росією", – резюмував Туск.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення таке рішення. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

6 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі з главою Офісу президента України Кирилом Будановим заявив про партнерство у питаннях безпеки, але у питаннях історичного минулого "є межі, які не можна переступати".