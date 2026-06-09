Польща має брати участь у переговорах щодо України – Туск

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Польща має брати участь у переговорах щодо припинення війни в Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи зустріч лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Reuters.

"Я... дуже обережно ставлюся до ідей, що з'являються у Західній Європі, щодо якнайшвидшого започаткування якогось діалогу чи переговорів із Путіним стосовно України", – заявив Туск на прес-конференції у вівторок.

Туск також висловив незадоволення форматом "E3", до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина, але не входять інші європейські союзники України.

"Я розмовляв із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка не в захваті від існування цього формату. Будь-які домовленості, в яких Польща не бере участі, не будуть обов'язковими для Польщі", – наголосив він.

Туск зазначив, що "найближчими днями" відбудеться зустріч щодо України, в якій візьмуть участь Польща та Італія, а також Велика Британія, Німеччина та Франція.