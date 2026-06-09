Прем'єр Естонії про переговори: Європа може підтримувати, але не бути посередником

Європа може підтримувати переговори з РФ про мир, але не бути посередником, наголосив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це він заявив на пресконференції прем’єр-міністрів країн NB8 та президента України у Таллінні у вівторок.

"Цілком зрозуміло, що справи України має вирішувати Україна. Європа може підтримувати, але не бути посередником, бо з Росією завжди так, що розумні та ввічливі люди схильні розмовляти з Росією і думають, що це щось раціональне. Але для росіян коли ти приїжджаєш туди і починаєш розмовляти – це слабкість, ознака слабкості", – заявив він,

Очільник уряду зазначив. що зазвичай під час цих переговорів росіяни "намагаються отримати щось, чого вони вже не отримали на полі бою".

"Та яким би не був формат, найважливішим у таких переговорах і майбутньому є послання. Послання досить чітке, і Володимир (Зеленський) дуже елегантно висловив його у своєму листі, також у публічних виступах", – наголосив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до Володимира Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни і заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

Президент США Дональд Трамп заявив, що загалом вважає таку зустріч позитивною.

Путін у свою чергу сказав, що не має наміру проводити зустріч із Зеленським оскільки "сенс української сторони – зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості". Також він назвав "неправильним" сам обраний Зеленським відкритий спосіб спілкування.