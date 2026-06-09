Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що переговори про мир з європейським представництвом повинні починатися з формату E3 (Франція, Німеччина та Велика Британія).

Про це він заявив у Таллінні на прес-конференції прем’єр-міністрів країн NB8 та президента України у Таллінні у вівторок.

"У потрібний час і на прохання України, очевидно, Європа може бути гарною підтримуючою силою під час цих переговорів. Але, по суті, президент Зеленський має сказати нам, коли для цього настане слушний час", – сказав він.

Водночас Крістерссон наголосив, що так само очевидно, що Росія "зараз зовсім не готова до будь-яких серйозних переговорів".

"І я думаю, що будь-які переговори з європейським представництвом, очевидно, повинні починатися з абревіатури E3, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія", – зазначив він.

Формат E3 – це неформальний механізм дипломатичного співробітництва між Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна вважає необхідною участь європейських держав у переговорному процесі.