Прем'єрка Данії: наша підтримка України – це не благодійність, це самооборона

Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Європа не може ефективно переозброїтися без України, заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Про це вона заявила на пресконференції прем’єр-міністрів країн NB8 та президента України у Таллінні у вівторок.

"Росія випробовує нас, нашу здатність реагувати та захищатися. Вони використовують неправдиві наративи та дезінформацію, щоб створити страх і розкол серед нас. Вони погрожують застосувати силу проти країн Балтії, проти НАТО, стверджуючи, що може знадобитися захистити росіян за кордоном військовими засобами. І все це прямо з кремлівської тактики", – сказала Фредеріксен.

Вона закликала "дивитися в очі цій реальності без жодних ілюзій, як європейці", а також переозброюватися, мати нові можливості, і впроваджувати інновації зараз.

"Тому що інновації вирішують результат поля бою. Ми бачимо це в Україні щодня. Україні потрібна Європа, і, що не менш важливо, Європі зараз потрібна Україна. На мою думку, це досить просто. Європа не може ефективно переозброїтися без України. І наша підтримка України – це не благодійність, це самооборона", – заявила прем’єрка.

Вона наголосила, що "нам потрібно стримувати Росію" і захищати один одного як сусіди та як друзі.