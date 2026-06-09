Інтерфакс-Україна
Політика
17:42 09.06.2026

Тверда підтримка України буде визначальним пріоритетом головування Ірландії в ЄС – міністр закордонних справ Макенті

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Тверда підтримка України буде визначальним пріоритетом головування Ірландії в ЄС – міністр закордонних справ Макенті
Фото: МЗС України

Визначальним пріоритетом Ірландії під час головування в Європейському союзі, яке розпочнеться з 1 липня, буде тверда підтримка України.

Про це у вівторок в Дубліні заявила міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Хелен Макенті (Helen McEntee) під час спільної з Високим представником Європейського союзу Каєю Каллас, яка перебуває в Ірландії з візитом.

"Тверда підтримка України буде одним з визначальних пріоритетів Ірландії під час нашого головування. Підтримка України з боку Європи має залишатися непохитною стільки, скільки потрібно. Сьогодні ми обговорили підтримку України з боку ЄС, роботу, яка була виконана досі, і, звичайно, необхідність для нас продовжувати тиск на Росію, щоб припинити цей конфлікт, зокрема шляхом жорстких санкцій" – сказала вона.

Макенті повідомила, що під час зустрічі з Каллас сторони також обговорили питання постачання алюмінію до Росії. "Я чітко заявила, що ми твердо підтримуємо Україну, і що після завершення розслідування, яке триває, інформація буде надана Європейській комісії, і ми будемо працювати з ними безпосередньо, ми забезпечимо повну підтримку Ірландії щодо будь-яких рішень, які необхідно для подальшого тиску на Росію", – запевнила міністр закордонних справ Ірландії.

За словами Макенті, вона "на власні очі переконалась у надзвичайній мужності та стійкості українського народу під час візиту в березні цього року". "Забезпечення України подальшою необхідною політичною, фінансовою та військовою підтримкою буде одним із пріоритетів мого порядку денного", – наголосила вона.

Крім того, міністр назвала "ключовим пріоритетом" просування спільної роботи ЄС з питань безпеки та оборони. "Ми також мали позитивний обмін думками з цих питань. Зміцнення безпеки та оборони Європи більше не є майбутнім викликом. Це безпосередня відповідальність", – додала Макенті.

Теги: #україна #макенті #єс #ірландія

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