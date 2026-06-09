Інтерфакс-Україна
Політика
17:37 09.06.2026

Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

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Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Під час потенційних перемовин Європа може брати участь у різних форматах, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція (Е3) та ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хто представлятиме обличчя Європи? Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Е3, ЄС. Так, ми розуміємо, що Е3 це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи", – сказав Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

За словами президента, Європа має спільно обговорити це, і запропонувати свої формати Україні.

"І ми підтримаємо, тому що ми думаємо, що здебільшого 99,9% європейців на нашому боці. Це дуже важливо", – додав він.

Глава держави наголосив також на важливості не повторити помилок, наприклад нормандського формату або Мінських угод.

"Тому я думаю, що Е3 краще, ніж інші формати, які були в минулому... І з усією повагою до Сполучених Штатів. Вони можуть бути в будь-якому форматі, тому що в майбутньому нам треба гарантії безпеки від Європи та Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна буде рада бачити "американську команду", але пояснив, що не варто повторювати помилку, "коли одна чи інша країна, велика або маленька, ухвалює якісь рішення з Росією, а потім кладе на стіл і каже: дивіться, ось така ідея".

"Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас без нас", – наголосив глава держави.

Теги: #переговори #європа #зеленський

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