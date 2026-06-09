Прем'єр Норвегії: ми підтримуємо заклик України до миру, і готові зробити свій внесок у зусилля

Норвегія підтримує заклик України до миру, і готова зробити свій внесок у будь-які зусилля, спрямовані на досягнення цієї мети, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Про це він заявив на прес-конференції прем’єр-міністрів країн NB8 та президента України у Таллінні у вівторок. За словами Стьоре, саміт ще раз підтвердив, що союзники стоять поруч з Україною та підтримує її.

"Я думаю, у нас складається враження, що ви зараз у кращому становищі, ніж були раніше. Я переконаний, що, як ви вже кілька разів казали, ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та її президент. Минулого тижня ви закликали до припинення війни, і на переговорах на високому рівні обговорювалися рішення щодо того, що може бути відправною точкою для таких переговорів", – сказав прем’єр.

За його словами, Україна доводить свою відкритість до такого діалогу, але за чітких умов.

"Норвегія підтримує ваш заклик до миру, і ми готові зробити свій внесок у будь-які зусилля, спрямовані на досягнення цієї мети. Але тим часом ми повинні бути непохитними у нашій підтримці, і ми знову домовилися про ключові моменти – протиповітряна оборона, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики та підтримка потреб інших гуманітарних організацій всередині країни, підготовка до зими, яка вже не так далеко", – наголосив Стьоре.

Прем’єр додав у контексті нових самітів – G7, НАТО, що співпраця з Україною змінює свій характер.

"Зараз це набагато більше двосторонній рух, тому що Україна має багато чого запропонувати", – зазначив він.