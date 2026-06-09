Інтерфакс-Україна
Політика
17:24 09.06.2026

Прем'єр-міністр Фінляндії: виживання України – ключовий безпековий інтерес для Європи

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Прем'єр-міністр Фінляндії: виживання України – ключовий безпековий інтерес для Європи

Виживання України – це ключовий безпековий інтерес для Європи, сьогодні Україна сильніша, оскільки може бити по цілях у РФ, заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"Виживання України – це ключовий безпековий інтерес для Європи. Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніше, ніж раніше. І вона може бити глибоко по російських важливих цілях. Тому наша сильна підтримка має продовжуватися", – сказав він на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

Орпо додав, що Росія продовжує свою агресивну війну і не виглядає так, що вона готова до перемовин добросовісно.

"Але санкції працюють. Перемовини щодо 21-го санкційного пакету тривають і ми розраховуємо на сильний пакет. ЄС має відкрити всі перемовні кластери, перш ніж піде на літню перерву", – наголосив прем’єр-міністр Фінляндії.

Окрім того, за його словам, під час саміту NB8 обговорювалися ризики, які пов’язані з дронами у регіоні Балтійського моря.

"Ми цінуємо готовність президента Зеленського розслідувати ці інциденти, щоб уникнути їх у майбутньому. Наша відповідальність – забезпечити безпеку наших громадян та територій. Наша підтримка України і її справедливого захисту залишається міцною", – резюмував він.

Теги: #війна #орпо_петтері #фінляндія

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