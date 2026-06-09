Інтерфакс-Україна
Політика
17:21 09.06.2026

Прем'єр Естонії: Росія сподівається, що час на їхньому боці, наше завдання – довести, що це не так

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Прем'єр Естонії: Росія сподівається, що час на їхньому боці, наше завдання – довести, що це не так
Фото: www.president.gov.ua

Майбутню безпеку Європи вирішуватимуть європейці разом з Україною, а не Кремль, заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це він заявив на пресконференції прем’єр-міністрів країн NB8 та президента України у Таллінні у вівторок.

"Ми допоможемо Україні досягти справедливого та тривалого миру. Ми не приймемо ідею, що кордони можна змінити силою. Міжнародне право не є необов’язковим. І Україна належить до ЄС та НАТО. Майбутню безпеку Європи вирішуватимуть європейці разом з Україною, а не Кремль", – сказав Міхал.

Водночас він підкреслив, що підтримка України не є "одностороннім рухом", адже Україна не лише захищає себе, а робить Європу безпечнішою. Очільник уряду зазначив, що співпраця в оборонно-промисловій сфері є стратегічним пріоритетом.

"Ми поглибимо співпрацю між нашими промисловими підприємствами, новаторами та Збройними силами. Ми розвиватимемо спільне виробництво, прискорюватимемо інновації та усуватимемо бюрократичні перешкоди. Бойовий досвід України допомагає Європі стати сильнішою, розумнішою та швидшою", – сказав Міхал.

За його словами, підтримка України є пріоритетом головування Естонії в NB8, а NB8 є найважливішим форматом регіональної співпраці для Естонії.

"Я дуже радий, що президент Еммануель Макрон приєднався до нас сьогодні онлайн. Франція є важливим партнером у формуванні безпеки та майбутнього Європи", – додав прем’єр.

За його словами, лідери хочуть, щоб NB8 була "найсильнішою транскордонною економічною та інноваційною зоною Європи".

"Війна в Україні показала, що інновації відбуваються за тижні, а не за роки. І ми повинні рухатися швидше", – додав прем’єр.

Міхал додав, що зустріч добігає кінця, але головування Естонії триває, і попереду важливі саміти ЄС та НАТО.

"І наш спільний голос там матиме значення. І, Володимире, ще одне зауваження. Росія сподівається, що час на їхньому боці. Наше завдання – довести, що це не так", – заявив він.

Теги: #війна #крістен_міхал #естонія

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