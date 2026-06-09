Україна та Латвія підписали Drone deal

Фото: www.president.gov.ua

У Талліні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підписали Drone Deal.

"Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів. Саме таку системну співпрацю будуємо з тими, хто послідовно підтримував нас протягом усіх років російської війни. Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз", – написав Зеленський у телеграм-каналі після зустрічі.

Також він поінформував прем’єр-міністра про потреби для української ППО. Окремо сторони обговорили санкційний тиск на Росію, зокрема посилення санкцій проти російського тіньового флоту.

"Вдячний, що маємо такі чудові відносини між нашими народами. І дякуємо за всю підтримку, яку Латвія надала Україні протягом цієї війни", – додав Зеленський.

Drone Deal – це формат партнерства між Україною та міжнародними державами (США, країни ЄС, Близький Схід), який передбачає обмін перевіреного на полі бою досвіду, технологій та безпілотників на фінансування, дефіцитну сировину чи допомогу в енергетичній та протиповітряній сферах.