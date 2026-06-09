Інтерфакс-Україна
Політика
16:24 09.06.2026

Україна та Латвія підписали Drone deal

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Україна та Латвія підписали Drone deal
Фото: www.president.gov.ua

У Талліні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підписали Drone Deal.

"Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів. Саме таку системну співпрацю будуємо з тими, хто послідовно підтримував нас протягом усіх років російської війни. Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз", – написав Зеленський у телеграм-каналі після зустрічі.

Також він поінформував прем’єр-міністра про потреби для української ППО. Окремо сторони обговорили санкційний тиск на Росію, зокрема посилення санкцій проти російського тіньового флоту.

"Вдячний, що маємо такі чудові відносини між нашими народами. І дякуємо за всю підтримку, яку Латвія надала Україні протягом цієї війни", – додав Зеленський.

Drone Deal – це формат партнерства між Україною та міжнародними державами (США, країни ЄС, Близький Схід), який передбачає обмін перевіреного на полі бою досвіду, технологій та безпілотників на фінансування, дефіцитну сировину чи допомогу в енергетичній та протиповітряній сферах.

Теги: #кулбергс #drone_deal #зеленський #латвія

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