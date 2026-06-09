Інтерфакс-Україна
Політика
16:17 09.06.2026

Зеленський обговорив із Стуббом і Стьоре шляхи залучення додаткових постачань ракет до ППО

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Зеленський обговорив із Стуббом і Стьоре шляхи залучення додаткових постачань ракет до ППО
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Талліні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, з якими обговорив шляхи залучення додаткових постачань ракет до ППО.

"Поінформував про контакти на рівні лідерів у форматі E3 – Україна та з американською стороною. Зараз усі наші партнери відзначають, що позиції України на фронті значно міцніші, а отже, і підходи в дипломатії, заради активізації якої зараз працюємо, мають виходити саме із цього. На жаль, Росія намагається компенсувати свої величезні втрати на полі бою ударами по наших містах і громадах, цивільній інфраструктурі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він додав, що тому ракети до ППО – цепостійний пріоритет для України.

"І ми обговорили, як залучити додаткові постачання для України вже зараз, та роботу над розбудовою європейської антибалістики", – додав президент.

Теги: #стубб #стьоре #зеленський #ппо

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