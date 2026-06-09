Новий глава Міноборони Болгарії вважає, що війну в Україні треба завершувати шляхом переговорів

Фото: БТА

Новий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, представляючи журналістам пріоритети в роботі відомства, висловився за завершення війни в Україні шляхом переговорів, а не на полі бою.

"Ми вже чітко заявили, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. Ми є свідками війни на виснаження, і скільки б зброї не було накопичено, єдиним результатом є втрата людських життів. Настав час сісти за стіл переговорів. Настав час шукати справедливий мир, який визначають обидві сторони. Звичайно, роль Європейського Союзу є надзвичайно важливою", – наводить його слова болгарське агентство БТА.

Стоянов заявив, що Болгарія не планує надавати українській армії більше зброї.

Раніше з критикою військової підтримки України з боку ЄС виступав Румен Радев – колишній президент, нині прем’єр-міністр Болгарії.