Інтерфакс-Україна
Політика
15:45 09.06.2026

Новий глава Міноборони Болгарії вважає, що війну в Україні треба завершувати шляхом переговорів

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Новий глава Міноборони Болгарії вважає, що війну в Україні треба завершувати шляхом переговорів
Фото: БТА

Новий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, представляючи журналістам пріоритети в роботі відомства, висловився за завершення війни в Україні шляхом переговорів, а не на полі бою.

"Ми вже чітко заявили, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. Ми є свідками війни на виснаження, і скільки б зброї не було накопичено, єдиним результатом є втрата людських життів. Настав час сісти за стіл переговорів. Настав час шукати справедливий мир, який визначають обидві сторони. Звичайно, роль Європейського Союзу є надзвичайно важливою", – наводить його слова болгарське агентство БТА.

Стоянов заявив, що Болгарія не планує надавати українській армії більше зброї.

Раніше з критикою військової підтримки України з боку ЄС виступав Румен Радев – колишній президент, нині прем’єр-міністр Болгарії.

Теги: #міноборони #болгарія #дімітар_стоянов #війна

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