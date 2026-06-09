Фон дер Ляєн: Росія провалила плани щодо України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала "не ескалацією", але "провалом" останні повідомлення про російські удари по українських містах та про дрони в європейському просторі.

Таку думку вона висловила у вівторок в Брюсселі, презентуючи 21-ий пакет санкцій для Росії.

"Майже щодня ми прокидаємося з однаковими новинами: черговий великий російський удар по українських містах, спрямований навмисно на мирних жителів. Ми також прокидаємося з новинами про дронів, що порушують європейський повітряний простір над Балтикою та вздовж наших східних кордонів. Всього два тижні тому дрон врізався в багатоквартирний будинок у Румунії. Ще один вибухнув у порту Констанція минулого тижня. Дехто називає це ескалацією з боку Росії. Я бачу це інакше. Це очевидний провал", – пояснила вона.

Президент Європейської комісії констатувала, що за чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії "явно не вдалося підкорити Україну". "Ціна, яку платить Росія, з кожним днем зростає. І її платить, перш за все, народ Росії. Вони сумують за синами, братами, чоловіками, і водночас стикаються зі зниженням рівня життя вдома. Інфляція близька до 6 відсотків. Процентні ставки становлять 14,5 відсотка. Податки зростають. Це справжня ціна війни Путіна для російських громадян", – деталізувала фон дер Ляєн.

Вона також вважає, що санкції, які запроваджені Заходом, "продовжують сильно та глибоко врізатися, послаблюють економічні основи військових зусиль Росії". "Санкції фактично відрізали Росію від світових ринків капіталу. Економіка Росії різко сповільнюється. Зростання в кращому випадку мляве. Бюджет перебуває під зростаючим тиском. Більше двох третин ліквідних активів її суверенного фонду добробуту зникли. Доходи від енергетики впали приблизно на 40 відсотків на початку 2026 року. Сотні суден з тіньового флоту Росії стали об’єктом наших санкцій", – перерахувала президент Європейської комісії.

Крім того, за її словами, короткострокові заходи контролю позбавляють оборонну промисловість Росії критично важливих технологій та компонентів. "Тож наша послідовність у дотриманні санкційних пакетів окупається. Водночас ми надаємо невпинну підтримку нашому хороброму сусіду, партнеру та майбутньому члену Європейського Союзу, Україні", – наголосила фон дер Ляєн.