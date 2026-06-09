Зеленський і прем'єр-міністр Швеції скоординували контакти на найближчий час

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Таллінні.

"Скоординували з Ульфом контакти на найближчий час. Окрему увагу приділили посиленню захисту неба України, а саме – пошуку шляхів для отримання систем ППО та ракет для них", – написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він також поінформував про зустріч із лідерами у форматі E3 – Україна й контакти з представниками президента США.

Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Швеції в напрямі євроінтеграції України.

"Ми прагнемо відкриття всіх шести переговорних кластерів у червні – липні. Вдячний прем’єр-міністру за підтвердження відповідної підтримки", – додав президент.