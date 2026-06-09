Інтерфакс-Україна
Політика
14:55 09.06.2026

Україна та Угорщина узгодили 10 із 11 вимог Будапешта щодо до євроінтеграції – ЗМІ

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Україна та Угорщина узгодили 10 із 11 вимог Будапешта щодо до євроінтеграції – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com

У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції Київ та Будапешт узгодили 10 із 11 вимог Угорщини щодо вступу України до ЄС, повідомляє "Суспільне".

"У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Будапешта, однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з ЄС… вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

За повідомленням, один із пунктів, про який не вдалося домовитися – це представництво угорської національної меншини в Верховній раді України.

"Це питання поки що винесене за дужки й Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ України в ЄС. Однак сторони домовилися звернутися до Ради Європи (Венеційської комісії) та ОБСЄ за роз’ясненнями, яким чином це може бути імплементовано. Це питання може виникнути знову вже під час ведення переговорів щодо першого кластера, який і стосується зокрема прав людини", – повідомляє "Суспільне" з посиланнями на обізнані джерела.

Як повідомлялось, 5 червня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що домовленості з Угорщиною не передбачають принципово нових речей, а виконання вже ухваленого Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України з незначними змінами.

Напередодні Угорщина скасувала 17-місячне вето на прогрес України у вступі до ЄС.

Наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення технічних консультацій між Будапештом та Києвом, спрямованих на вирішення, як вважає угорська сторона, проблеми в Україні угорських меншин, "десь в угорськомовних регіонах України".

Теги: #угорщина #україна #вступ_в_єс #вимоги

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