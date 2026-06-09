Інтерфакс-Україна
Політика
14:35 09.06.2026

Фон дер Ляєн: пропонується повністю заборонити послуги з криптоактивами в третіх країнах, у список додано нові росбанки

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Фон дер Ляєн: пропонується повністю заборонити послуги з криптоактивами в третіх країнах, у список додано нові росбанки

Європейська комісія пропонує запровадити нові санкції для Росії у сфері фінансів та криптовалюти: вперше пропонується повна заборона на послуги з криптоактивами з третіх країнах, у список додані нові банки.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, анонсуючи 21-ий пакет санкцій для РФ.

"Моє друге зауваження стосується фінансових та криптовалютних обмежень. Ми розширюємо наші банківські транзакції до на 31 російський банк та до 20 банків криптофірм або платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які обслуговували російські організації та осіб, що перебувають під санкціями, або обходили наші заходи", – сказала вона.

Також пропонується запровадити повну заборону на послуги з криптоактивами в третіх країнах. "Це буде потужним стримуючим фактором для хостингових платформ країни, які допомагають Росії обходити наші санкції", – наголосила фон дер Ляєн.

Теги: #криптовалюта #банки #санкції_рф

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