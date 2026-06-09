У санкційному списку для РФ ще 30 суден тіньового флоту, заборона на обслуговування та інше – фон дер Ляєн

Європейська комісія пропонує запровадити санкції у сфері енергетики: у списку ще 30 суден тіньового флоту, заборона на обслуговування, призупинення коригування ціни на нафту до січня наступного року.

Відповідну заяву у вівторок в Брюсселі зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Сьогодні ми пропонуємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та криптовалюті, торгівлі, і цього разу вперше включається рибальство, і ми забороняємо в’їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу", – оголосила вона.

Деталізуючи пропозиції щодо санкцій у сфері енергетики, президент Європейської комісії пояснила, що конфлікт на Близькому Сході та перебої у світових ланцюгах постачання енергоносіїв дещо послабили тиск на Росію. "Тому мета нашого пакету максимально чітка. Ми хочемо зберегти повну інтенсивність наших санкцій. І спосіб зробити це забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти. Наша гранична ціна на нафту має вбудований механізм коригування, який відповідає ринковим тенденціям. Вона не була створена для таких ринкових потрясінь, як той, що був спричинений закриттям Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року", – деталізувала вона.

За словами фон дер Ляєн це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії.

Також Європейська комісія буде продовжувати боротьбу з тіньовим флотом. "Сьогодні ми пропонуємо додати до списку ще 30 суден на додаток до 632, що вже підпадають під санкції. Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, наприклад, надаючи бункерування та інші послуги. І ми пропонуємо боротися з критично важливою інфраструктурою, такою як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту", – додала фон дер Ляєн.

Крім того, пропонується обмежити продаж енергетичних танкерів для Росії.