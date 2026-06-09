Інтерфакс-Україна
Політика
14:11 09.06.2026

Порошенко в Раді: кожна гривня, яку вилучають з бюджету ЗСУ, це робота на ворога

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Порошенко в Раді: кожна гривня, яку вилучають з бюджету ЗСУ, це робота на ворога
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради у середу закликав депутатів робити все можливе для посилення Збройних сил України і не допускати зменшення їх бюджету.

"Ми не маємо просити Путіна про припинення війни – це не працює з КДБшниками. Ми маємо примусити його до миру, і для цього ми маємо не відволікатися на будь-які інші позиції. Наша вимога одна – це негайне всеохоплююче припинення вогню. Цей голос має бути з України, об’єднаної в коаліцію національної єдності. Цей голос має бути від партнерів. Цей голос має бути з Верховної Ради для того, щоби посилити Збройні сили. І тому кожна гривня, яку ви вилучаєте з бюджету Збройних сил, це робота на Путіна. Посилення ЗСУ – це робота на мир", - сказав Порошенко.

За його словами, саме ЗСУ є головним дипломатом, здатним змусити керівництво РФ до припинення вогню.

"Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабшає. Це успіхи нашої дипломатії, бо наш головний дипломат – це Збройні сили України. А головна тактика і стратегія дипломатії – це дипломатія дронів.

Підтвердженням її ефективності є удар наших дронів по Москві, зрив пітерського форуму і ліквідація нафтопереробних заводів.

Другим доказом слабшання путіна є нищівний програш на цьому тижні у Вірменії. До цього – програш в Угорщині, до цього – програш у Молдові.

Якщо тріщать колони по периметру, тріскається фундамент", – додав політик.

"Європейська солідарність" вимагає повернути вилучені з бюджету Міністерства оборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння, скоротити всі нецільові витрати в бюджеті і спрямувати гроші на підвищення грошового забезпечення військових.

 

 

Теги: #зсу #мир #порошенко #бюджет

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