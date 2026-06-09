Інтерфакс-Україна
Політика
14:03 09.06.2026

Президент Естонії: є вірогідність вікна можливостей для завершення війни в Україні цього літа, але сепаратних перемовин без України та ЄС не буде

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Президент Естонії: є вірогідність вікна можливостей для завершення війни в Україні цього літа, але сепаратних перемовин без України та ЄС не буде
Фото: https://2025.egovconference.ee/speakers/alar-karis/

Європа має бути залученою до перемовин, але немає бути сеператних перемовин без усіх сторін конфлікту, заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Європа має бути залучена, як цього хоче Україна. Якщо Україна хоче, щоб ми сиділи за столом, то тоді Європа і Росія мають бути. Але якщо Сполучені Штати доєднаються до нас, це буде добре також. Але сепаратних перемовин без усіх сторін конфлікту не буде", – сказав Каріс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні.

За словами Каріса, необхідно вже сьогодні готуватися до того моменту, що цього літа буде вікно можливості для завершення війни.

"Тому ми маємо тиснути на Росію, використовувати дипломатичні канали, щоб Росія також сіла за стіл, завершила війну, бо мета – це завершити війну", – додав він.

Теги: #війна #перемовини #естонія #каріс

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