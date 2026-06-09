Зеленський про відкриття переговорних кластерів: росіяни мають бачити, що ЄС виконує обіцянки і не здає своїх інтересів

Україна зробила все необхідне для відкриття кластерів щодо перемовин про вступ до ЄС, важливо щоб був прогрес щодо їхнього відкриття, росіяни мають бачити, що Європа виконує обіцянки і не здає своїх інтересів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства. І саме зараз на найближчих зустрічах ЄС мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. Важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті, і щоб росіяни теж бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні.

Він закликав європейських лідерів і надалі підтримати санкції проти РФ та запроваджувати нові відповідні пакети. Крім того, він наголосив, що Балтійське та Північне море не мають бути вільним простором для російського тіньового флоту.

"І всі рішення, які скорочують активність російських танкерів, це рішення, які працюють не тільки на Україну, працюють на всю Європу", – резюмував Зеленський.